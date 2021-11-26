МЧС: в кузбасской шахте "Листвяжной" нашли живым не горняка, а спасателя

Врио руководителя МЧС России Александр Чуприян опроверг информацию о том, что в шахте "Листвяжной" нашли выжившего горняка.

По его словам, обнаруженный живым оказался спасателем, который пропал в ходе поисковых действий, передаёт ТАСС.

"Найден живым наш спасатель — Александр Заковряшин. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди", — прокомментировал Чуприян.

Накануне, 25 ноября, в шахте, расположенной в Белово Кемеровской области, зарегистрировали задымление. В это время под землёй находились 285 рабочих. Многие из них смогли оперативно выбраться, за остальными отправились сотрудники МЧС. Однако вскоре они были вынуждены приостановить операцию из-за угрозы взрыва.

ЧП унесло жизни 46 шахтёров и шести спасателей. Ещё 49 человек остаются в медучреждениях. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур.

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