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Пожарные потушили огонь на территории завода боеприпасов в Дзержинске

Происшествия

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 900 кв. м. на месте завода боеприпасов в Нижегородской области. Об этом рассказали представители российского ведомства.

Пожарные потушили огонь на территории завода боеприпасов в Дзержинске

Как подчеркнули в министерстве, взрывы на территории предприятия закончились. В 11:50 пожарные локализовали возгорание, а в 12:04 полностью потушили огонь, передаёт ТАСС. Также известно, что из соседнего здания эвакуировали 88 местных жителей.

"Врачи оценивают их (пострадавших. — Прим. ред.) состояние как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", — заявили представители правительства региона.

По данным СМИ, на месте ЧП сотрудники оперативного штаба расследуют обстоятельства и причины взрывов, которые произошли в субботу, 27 ноября. Погибших в ходе трагедии нет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что угроза для горожан отсутствует. Также глава региона распорядился оказать двум пострадавшим поддержку.

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Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Дзержинске
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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