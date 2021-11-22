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В Приморье из-за циклона остались без света тысячи жителей

Происшествия

В Приморском крае из-за непогоды больше 1,7 тысяч жителей остались без электричества. По данным метеорологов, циклон направился в сторону Хабаровска.

В Приморье из-за циклона остались без света тысячи жителей

Правительство Приморья в срочном порядке сформировало спасательные и технические бригады.

"Как доложил директор филиала ДРСК Егор Мухин, энергетики сформировали 115 бригад с техникой. Сейчас специалисты ликвидируют технологические нарушения, 1720 человек в населённых пунктах остаются без света", — цитирует "Лайф" главу региона Олега Кожемяко.

Минувшей ночью в регионе сначала шёл дождь, потом ситуация резко изменилась и осадки сменились на снег. Кроме этого, скорость ветра на мысах южного побережья достигала 25-30 м/с. Правительство региона объявило штормовое предупреждение. Жителям посоветовали не покидать дома без необходимости.

Как отметили в метеорологической службе, циклон "пошёл" в сторону Хабаровского края. Но непогода по-прежнему продолжает "буйствовать" в Приморье. Кроме прочего, в Петропавловске-Камчатском за сутки выпала месячная норма осадков — около 100 мм. 

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Автор: Екатерина Широкова
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