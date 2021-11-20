В Оренбуржье инвалид-колясочник на четвереньках полз к врачу в больнице

Прокуратура Оренбургской области начала проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой видно, как инвалид-колясочник ползёт на приём к врачу на четвереньках.

В соцсетях сообщили, что инцидент произошёл в больнице Медногорска. Медики не предоставили мужчине коляску. Прокурор Андрей Черепанов проверит сведения, распространённые в интернете, и вынесет окончательное решение о том, были ли нарушены права человека с ограниченными возможностями на доступную среду и медпомощь.

Также он оценит качество организации услуг пациентам в ГБУЗ "Городская больница" Медногорска, пояснили в профильном ведомстве.

Летом аналогичный случай зафиксировали в Энгельсе. Там врачи одного из медучреждений оставили пациента с инвалидностью лежать на полу в приёмном потоке. При этом одна из сотрудниц больницы пошутила, что это своеобразная кровать для больного.

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