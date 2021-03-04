Женщина отравила сына-инвалида в день своего рождения под Новосибирском

В Новосибирской области мать отравила взрослого сына-инвалида в день своего рождения. Мужчина скончался.

Как сообщает издание news. ru, инцидент произошёл в Бердске. Местная жительница дала своему недееспособному 39-летнему сыну большую дозу сильнодействующего препарата. После этого 62-летняя женщина попыталась покончить с собой.

В предсмертной записке, оставленной супругу, женщина написала. что устала. Вероятно, речь шла о ежедневном уходе за сыном-инвалидом.

Жену и сына при смерти обнаружил глава семейства. Он вызвал медиков, спасти сына-инвалида врачам не удалось. Женщину госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.