В Новосибирской области мать отравила взрослого сына-инвалида в день своего рождения. Мужчина скончался.
Как сообщает издание news. ru, инцидент произошёл в Бердске. Местная жительница дала своему недееспособному 39-летнему сыну большую дозу сильнодействующего препарата. После этого 62-летняя женщина попыталась покончить с собой.
В предсмертной записке, оставленной супругу, женщина написала. что устала. Вероятно, речь шла о ежедневном уходе за сыном-инвалидом.
Жену и сына при смерти обнаружил глава семейства. Он вызвал медиков, спасти сына-инвалида врачам не удалось. Женщину госпитализировали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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