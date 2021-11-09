В Ульяновске горит склад мебели

На мебельном складе в Ульяновске произошел пожар, который затронул 4,2 тыс. кв. метров помещений.

"Сообщение о пожаре на складе готовой продукции мебели по адресу: Ульяновск, проезд Апполона Сысцова поступило в 16:10 мск. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 4 200 кв. метров", — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что повышенную сложность пожару создаёт полная загруженность помещения. Возгорание тушат.

На месте происшествия работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ в воздухе. Пострадавших нет.

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