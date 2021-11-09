Боец СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге

Боец специального отряда быстрого реагирования погиб при задержании подозреваемых в телефонном мошенничестве в Санкт-Петербурге.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошёл во дворе одного из домов по Пулковскому шоссе, где 9 ноября проводили операцию по задержанию телефонных мошенников, выманивавших деньги потерпевших под предлогом помощи попавшим в беду родственникам.

Сообщается, что один из подозреваемых, находившийся за рулём микроавтобуса Fiat Ducato сбил росгвардейца и скрылся с места происшествия. Пострадавший боец СОБРа скончался от полученных травм на месте происшествия.

С целью поимки скрывшегося злоумышленника в городе ввели план "Перехват". Около 9.00 машину, сбившую правоохранителя, обнаружили на заправке во Всеволожском районе Ленинградской области.

Правоохранители блокировали микроавтобус. Его водителя задержали и доставили в полицию. Его личность, а также обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.