В Подмосковье нашли тело генерала Белянина - свидетеля по делу Холодова

В подмосковной Ивантеевке нашли мёртвым генерал-майора в отставке, бывшего первого заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск (ВДВ) Анатолия Белянина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Белянин совершил самоубийство в собственной квартире.

Известно, что он тяжело болел в последние дни жизни. Сотрудники Следственного комитета РФ запустили проверку по факту суицида.

В 1994 году Белянин проходил в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве корреспондента "МК" Дмитрия Холодова, который скончался на рабочем месте в редакции после взрыва самодельной бомбы. Тогда генерал-майор давал показания о том, что к совершению преступления могут быть причастны работники силовых структур.

По предварительным данным, сейчас следователи не рассматривают версии о связи самоубийства Белянина с давним делом о смерти журналиста.

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