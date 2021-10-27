В Подмосковье найден мертвым бывший начальник УФСБ России по Ярославской области Александр Кубасов.
Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источник, Кубасов скончался в гостинице "Матвеевская" в Одинцовском районе.
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщает, что Кубасов заселился в отель 9 октября, а 26 числа был найден мертвым.
По данным источника "Известий", причиной смерти мужчины стала вирусная пневмония.
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