СКР назвал приоритетные версии падения легкомоторного самолёта в Подмосковье

Следственный комитет РФ назвал приоритетные версии падения легкомоторного самолёта "Аэропракт А-22" в Московской области.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия", — сообщается на сайте ведомства.

По информации СКР, легкомоторный самолёт разбился в воскресенье, 24 октября, неподалёку от посадочной площадки "Ватулино" в Рузском городском округе Московской области. В результате инцидента управлявший "Аэропрактом А-22" собственник самолёта и его пассажир погибли.

В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На данный момент сотрудники СКР осмотрели место происшествия, обнаружив разброс лопастей винта двигателя самолёта, изъяли датчик высоты.

В ангаре площадки "Ватулино", где хранился разбившийся "Аэропракт А-22", следователи изъяли его техническую документацию, а также образцы топлива. Работников площадки допросили.

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