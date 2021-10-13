Оперативники Приморья проявили смекалку. Полицейские вели переписку с педофилом в соцсетях от имени 9-летней девочки. Преступника "пригласили на свидание" и задержали.
Злоумышленник при задержании признался, что хотел встретиться с ребёнком для "интимных вещей", пишет портал OtvPrim.
Переписка велась с сентября. Как отмечают оперативники, профиль 9-летней девочки не выдуманный. Маленькая жительница села Барабаш Хасанского района действительно общалась с педофилом. А когда 38-летний мужчина попросил прислать интимные фотографии испугалась и рассказала родителям. Они обратились в полицию и уже оперативники продолжили диалог.
При задержании мужчина признал свою вину и честно отвечал на вопросы оперативников.
— Для чего встретиться?
— Для интимных вещей.
— Каких именно?
— Хотел снять с неё трусики.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в педофилии грозит до 20 лет лишения свободы.
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