Оперативники представились маленькой девочкой и поймали педофила в Приморье

Оперативники Приморья проявили смекалку. Полицейские вели переписку с педофилом в соцсетях от имени 9-летней девочки. Преступника "пригласили на свидание" и задержали.

Злоумышленник при задержании признался, что хотел встретиться с ребёнком для "интимных вещей", пишет портал OtvPrim.

Переписка велась с сентября. Как отмечают оперативники, профиль 9-летней девочки не выдуманный. Маленькая жительница села Барабаш Хасанского района действительно общалась с педофилом. А когда 38-летний мужчина попросил прислать интимные фотографии испугалась и рассказала родителям. Они обратились в полицию и уже оперативники продолжили диалог.

При задержании мужчина признал свою вину и честно отвечал на вопросы оперативников.

— Для чего встретиться? — Для интимных вещей. — Каких именно? — Хотел снять с неё трусики.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в педофилии грозит до 20 лет лишения свободы.

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