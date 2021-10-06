Правозащитница призвала отказаться от сроков давности за педофилию

В октябре депутаты Госдума РФ могут рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за педофилию вне зависимости от возраста жертвы. В случае принятия документа преступникам, нарушающим половую неприкосновенность несовершеннолетних, будет грозить до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Ирина Киркора поддержала идею ужесточения наказания для педофилов. Конституция гласит, что дети находятся под особой защитой государства, поэтому наказывать за педофилию нужно одинаково одинаково строго, независимо от того, сколько лет ребенку: 14 или 16.

В настоящее время за изнасилования или насильственные действия сексуального характера (статьи 131 и 132 УК РФ) в отношении детей до 14 лет предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а если ребенок старше 14 лет, то наказание менее строгое — от восьми до 15 лет.

"И до 14, и после 14 лет — это все тот же ребенок, жизнь, здоровье которого мы все так же должны оберегать", — сообщила Ирина Киркора в беседе с Телеканалом "360".

Еще одно несовершенство системы заключается в том, что педофил может избежать ответственности, если пройдет много времени, и его не найдут. Иногда правоохранители раскрывают преступление только через десятки лет, однако злоумышленники избегают наказания из-за истечения срока давности.

Ирина Киркора выступила за пересмотр практики применения сроков давности, поскольку сейчас она работает на педофила. Бывает, что пострадавший ребенок не рассказывает о трагедии из-за страха или психологической травмы, а потом вырастает, ищет справедливости, но узнает, что срок давности по преступлению уже истек, и привлечь к ответственности педофила уже нельзя.

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