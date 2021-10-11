Сообщения об угрозах стрельбы появились в чатах учеников новосибирской гимназии

После трагедии в Казани и Перми многие российские педагоги стали внимательнее относиться к появлению информации о возможных ЧС. Сегодня, 11 октября, в чатах новосибирской гимназии № 15 начали активно распространять сведения об угрозах стрельбы на территории образовательного учреждения.

Преподаватели и родители учеников обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают авторов сообщения о возможном нападении, пишет РИА Новости.

"Буквально в 09:40 по местному времени поступила информация из Дзержинского района. Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намеки на то, что в школе возможно стрельба. Быстро по всему необходимому регламенту связались с ОВД по Дзержинскому району, вызвали туда патруль", — подчеркнул первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев.

По его мнению, распространяемые в школьных чатах угрозы можно считать "ложной тревогой". Тем не менее, такая информация появилась, поэтому расследование необходимо провести, считает Буреев.

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