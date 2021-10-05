"Мы сожалеем о его смерти": в США помилуют Джорджа Флойда, убитого полицейским

Власти Техаса выступили за посмертное помилование Джорджа Флойда, которого в 2004 году обвиняли в продаже наркотических веществ.

В мае прошлого года афроамериканца Флойда убил белый полицейский Дерек Шовин, после этого в США начались массовые акции протеста. Прокурор техасского округа Харисс Ким Огг считает, что помилование поможет смягчить обстановку, передаёт РИА Новости.

"Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдёт утешение в принятом решение рекомендовать помилование", — отметил прокурор.

Добавим, в 2004 году Флойда заподозрили в реализации крэк-кокаина. Он признал вину в преступлении, после чего его заключили в тюрьму на 10 месяцев.

Дерек Шовин, убивший афроамериканца, сейчас находится в колонии. Суд Миннеаполиса этим летом приговорил его к 22,5 годам лишения свободы.

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