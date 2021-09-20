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Во всех учебных заведениях Пермского края отменили занятия из-за стрельбы в вузе

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Занятия во всех учебных заведениях Прикамья отменили 20 сентября из-за стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Во всех учебных заведениях Пермского края отменили занятия из-за стрельбы в вузе

"В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах", — говорится в сообщении.

В Минобразования и науки Прикамья сообщили, что учебные заведения региона должны максимально усилить мер безопасности.

"В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты", — уточняется в сообщении.

Напомним, инцидент в ПГНИУ произошёл утром 20 сентября. Там один из студентов открыл стрельбу.

По предварительной информации, жертвами ЧП стали восемь человек, число пострадавших уточняется.

Как сообщил СКР, открывший стрельбу в вузе студент оказал сопротивление при задержании и был ранен.

По факту произошедшего в вузе Перми возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его расследованием займутся сотрудники Центрального аппарата СКР.

Власти Пермского края пообещали оказать помощь всем пострадавшим в результате инцидента в ПГНИУ.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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