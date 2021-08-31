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Снежная лавина накрыла туристов в горах Северной Осетии

Происшествия

В горах республики Северная Осетия снежная лавина накрыла на группу туристов. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили РЕН-ТВ.

По сведениям издания, лавина сошла на группу туристов из двенадцати человек, которые совершали восхождение на гору со стороны Грузии. Лавина застала туристов на высоте четырех тысяч метров на горе Казбек.

Согласно предварительным данным СМИ, в результате схода лавины альпинисты получили травмы.

Напомним, 17 августа текущего года двое альпинистов сорвались в пропасть во время восхождения на ледник Ключевской сопки в Камчатском крае.

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Автор: Редакция Правда.Ру
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