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СМИ: в Астраханской области сгорел истребитель МиГ-29

Происшествия

Истребитель МиГ-29 сгорел в Наримановском районе Астраханской области 23 августа, сообщает телеграм-канал Baza.

СМИ: в Астраханской области сгорел истребитель МиГ-29

По сведениям источника канала, инцидент произошёл ранним утром на территории одной из войсковых частей. Самолёт находился там на планово-ремонтных работах.

"МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации об инциденте в войсковой части пока нет.

Ранее сообщалось, что 18 августа самолёт МиГ-29 потерпел крушение на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Истребитель разбился во время тренировочного полёта, выполнявшегося без боекомплекта. Миг упал при первом развороте вскоре после взлёта. В результате инцидента пилот истребителя погиб.

Для выяснения обстоятельств крушения самолёта на место происшествия отправилась комиссия Главного командования ВКС.

По мнению заслуженного военного лётчика России Владимира Попова, причинами падения истребителя могли стать неблагоприятные погодные условия, потеря контроля высоты в ходе манёвров, а также отказ техники и столкновение с препятствием.

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МиГ-29. Причины крушения
Автор: Владимир Васютченко
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