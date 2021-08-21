Подавший сигнал бедствия пассажирский самолёт приземлился в Москве

Пассажирский самолёт Sukhoj Superjet-100, на борту которого во время полёта из Волгограда в Москву сработал датчик неисправности, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По информации источника "Интерфакса", самолёт подал сигнал бедствия над Тамбовской областью и резко снизился. После этого борт продолжил движение на высоте около 3000 метров.

РИА Новости рассказали в экстренных службах, что у самолёта, по предварительным данным сработал датчик "неисправность системы кондиционирования".

Напомним, 18 августа на территории полигона Ашулук в Астраханской области вскоре после взлёта разбился истребитель МиГ-29. Его пилот погиб.

Днём ранее в Подмосковье при заходе на посадку во время тренировочного полёта разбился опытный образец самолёта Ил-112В. По предварительным данным, перед крушением у него загорелся один из двигателей. Находившиеся на борту Ил двое летчиков-испытателей и бортинженер погибли. В связи с крушением самолёта возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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