Самолёт компании NordWind совершил экстренную посадку в Антальи

Российский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Антальи в пятницу. Причиной экстренного приземления стало задымление.

Принадлежащий российской компании NordWind борт приземлился на турецком курорте, однако не без потерь — шасси пробили пол прямо до салона, а на внешней обшивке остались вмятины.

К счастью, пассажиров в салоне в этот момент не было, и от жёсткого приземления никто не пострадал, передаёт "Правда.Ру".