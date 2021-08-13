Жителей Сочи могут эвакуировать из-за подтоплений

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал людей, которые живут в зонах подтоплений, быть готовыми к эвакуации. Обращение к горожанам появилось в его Telegram-канале.

В Сочи до 15 августа действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют, что погодные условия ухудшатся, а ливни усилятся, что может привести к подъему уровня воды в реках, а также сходу селевых потоков. Сейчас на всех сочинских пляжах действует запрет на купание. Городской оперативный штаб будет работать до 16 августа.

Копайгородский попросил горожан проявлять бдительность и осторожность. В частности, он посоветовал не оставлять свои машины под деревьями и рекламными щитами, а также около водоемов.

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