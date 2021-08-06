Блогеру Хованскому продлили арест

В Санкт-Петербурге суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Арестант останется в СИЗО до 8 сентября.

Следствие обосновало продление ареста тем, что Хованский хорошо разбирается в сфере IT-технологий и может удалённо стереть данные на электронных носителях, которые представляют интерес для правоохранителей.

Ранее на Хованского было заведено уголовное дело по факту оправдания терроризма. Статья 205.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В июне суд арестовал Хованского на два месяца до 8 августа.

Хованский стал фигурантом уголовного дела из-за песни о трагедии в "Норд-Осте", которую блогер исполнил несколько лет назад.

В 2002 году террористы захватили Театральный центр на Дубровке, где в тот момент шёл мюзикл "Норд-Ост". Погибли 130 заложников.

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