Российский истребитель Су-35 рухнул в Охотском море из-за отказа двигателя

В Комсомольске-на-Амуре разбился российский истребитель Су-35, сообщает Telegram-канал "112".

Известно, что самолет вылетел из аэропорта "Дземги". Воздушное судно рухнуло в Охотское море.

По предварительным данным, в результате крушения никто не пострадал. Лётчику удалось катапультироваться. Он был обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Причиной крушения Су-35 стал отказ двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.