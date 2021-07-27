EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политический кризис в Тунисе ударил по Аль-Джазире
COVID в Иране набирает обороты: установлен новый суточный "рекорд" по заражениям
430 несостоявшихся рабов освобождены Интерполом
Рейтинг японского кабмина падает из-за Олимпиады
Экваториальная Гвинея обиделась на Лондон и закрывает своё посольство
Австралийский Остров Енотов переименовывают в угоду политкорректности
"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана
Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу
Украина указала Wildberries на дверь

Муссоны обрушились на Индию - счет жертв идет на сотни

Происшествия » Глобальные » Стихии

По меньшей мере 149 человек погибли только в одном из штатов Индии после того, как муссонные дожди вызвали наводнения и оползни на западном побережье. Усилия по оказанию чрезвычайной помощи по-прежнему затрудняются проливными дождями.

Муссоны обрушились на Индию - счет жертв идет на сотни

В своем твиттере в понедельник офис главного министра Махараштры сообщил, что Уддхав Баласахеб Теккерей не смог посетить пострадавшие от наводнения районы из-за плохой видимости, что вынудило его вертолет развернуться и вернуться в Пуну, город, откуда он вылетел.

Несмотря на собственную неудачу министр призвал спасателей продвигаться вперед и помочь жителям пострадавших районов.

“Спасательные работы должны проводиться тщательно, жертвы наводнения должны быть немедленно обеспечены едой, одеждой и медикаментами”, - говорится в твиттере его офиса.

По сообщению правительства штата Махараштра, 149 человек погибли из-за оползней и других связанных с муссонами инцидентов, из них 37 - в воскресенье. 64 человека все еще числятся пропавшими без вести.

“Мы изо всех сил пытаемся спасти людей, оказавшихся под обломками оползней в Райгаде и Сатаре, но возможность эвакуировать их живыми маловероятна”, - сказал высокопоставленный чиновник правительства штата, отметив, что некоторые люди оставались «в ловушке под грязью” в течение трех дней.

И Райгад, и Сатара находятся к югу от финансовой столицы страны Мумбаи.

Тем временем в других штатах

В понедельник утром информационное агентство ANI сообщило, что спасательные операции в пострадавшей от оползня деревне Талие в Райгаде Махараштры были отменены. Все 31 пропавший будут объявлены мертвыми.

Другие штаты западного побережья, Гоа и Карнатака, а также Телангана в центре Индии, тоже пострадали от самых сильных муссонных дождей за последние годы – там погибли десятки человек. Власти пока не называют даже приблизительное число жертв и пытаются переместить 230 тысяч человек в более безопасные места.

Главный министр штата Прамод Савант заявил, что он переживает самое сильное наводнение почти за четыре десятилетия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наводнения в Индии: деревни уходят под воду
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
ООН: число жертв среди населения Афганистана растёт по мере ухода США из страны
COVID пробил брешь в обороне Китая
Политический кризис в Тунисе ударил по Аль-Джазире
COVID в Иране набирает обороты: установлен новый суточный "рекорд" по заражениям
Муссоны обрушились на Индию - счет жертв идет на сотни
430 несостоявшихся рабов освобождены Интерполом
Лесные пожары уничтожают итальянскую Сардинию
Рейтинг японского кабмина падает из-за Олимпиады
Экваториальная Гвинея обиделась на Лондон и закрывает своё посольство
Австралийский Остров Енотов переименовывают в угоду политкорректности
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Российский шоу-бизнес
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников