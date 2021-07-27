Муссоны обрушились на Индию - счет жертв идет на сотни

По меньшей мере 149 человек погибли только в одном из штатов Индии после того, как муссонные дожди вызвали наводнения и оползни на западном побережье. Усилия по оказанию чрезвычайной помощи по-прежнему затрудняются проливными дождями.

В своем твиттере в понедельник офис главного министра Махараштры сообщил, что Уддхав Баласахеб Теккерей не смог посетить пострадавшие от наводнения районы из-за плохой видимости, что вынудило его вертолет развернуться и вернуться в Пуну, город, откуда он вылетел.

Несмотря на собственную неудачу министр призвал спасателей продвигаться вперед и помочь жителям пострадавших районов.

“Спасательные работы должны проводиться тщательно, жертвы наводнения должны быть немедленно обеспечены едой, одеждой и медикаментами”, - говорится в твиттере его офиса.

По сообщению правительства штата Махараштра, 149 человек погибли из-за оползней и других связанных с муссонами инцидентов, из них 37 - в воскресенье. 64 человека все еще числятся пропавшими без вести.

“Мы изо всех сил пытаемся спасти людей, оказавшихся под обломками оползней в Райгаде и Сатаре, но возможность эвакуировать их живыми маловероятна”, - сказал высокопоставленный чиновник правительства штата, отметив, что некоторые люди оставались «в ловушке под грязью” в течение трех дней.

И Райгад, и Сатара находятся к югу от финансовой столицы страны Мумбаи.

Тем временем в других штатах

В понедельник утром информационное агентство ANI сообщило, что спасательные операции в пострадавшей от оползня деревне Талие в Райгаде Махараштры были отменены. Все 31 пропавший будут объявлены мертвыми.

Другие штаты западного побережья, Гоа и Карнатака, а также Телангана в центре Индии, тоже пострадали от самых сильных муссонных дождей за последние годы – там погибли десятки человек. Власти пока не называют даже приблизительное число жертв и пытаются переместить 230 тысяч человек в более безопасные места.

Главный министр штата Прамод Савант заявил, что он переживает самое сильное наводнение почти за четыре десятилетия.

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