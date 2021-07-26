Стала известна причина экстренной посадки самолёта "Белавиа" в Москве

Рейс Минск — Анталия авиакомпании "Белавиа" совершил экстренную посадку в аэропорту "Домодедово". Ранее сообщалось, что самолёт подал сигнал бедствия спустя час после вылета над Белгородской областью.

Пилоты запросили посадку в Воронеже, но затем развернулись и приземлились в Москве. По сведениям источников РИА "Новости", у лайнера отказал двигатель.

"Самолёт садился с одним выключенным двигателем", — говорится в сообщении.

Посадка борта была осуществлена благополучно. В самолёте находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.

Лайнер EW-455PA совершал первый полёт. В парк "Белавиа" он поступил пять лет назад, но не использовался.

В посольстве Белоруссии в Москве сообщили, что пока к ним не поступал запрос о помощи пассажирам самолёта, но в случае необходимости она будет оказана.

Напомним, белорусские самолёты используют воздушное пространство РФ из-за скандала с экстренной посадкой борта в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.