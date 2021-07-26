Рейс Минск — Анталия авиакомпании "Белавиа" совершил экстренную посадку в аэропорту "Домодедово". Ранее сообщалось, что самолёт подал сигнал бедствия спустя час после вылета над Белгородской областью.
Пилоты запросили посадку в Воронеже, но затем развернулись и приземлились в Москве. По сведениям источников РИА "Новости", у лайнера отказал двигатель.
"Самолёт садился с одним выключенным двигателем", — говорится в сообщении.
Посадка борта была осуществлена благополучно. В самолёте находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.
В посольстве Белоруссии в Москве сообщили, что пока к ним не поступал запрос о помощи пассажирам самолёта, но в случае необходимости она будет оказана.
Напомним, белорусские самолёты используют воздушное пространство РФ из-за скандала с экстренной посадкой борта в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.
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