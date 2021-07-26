Рейс Минск - Анталия подал сигнал бедствия и пошёл на посадку в Москву

Самолёт "Белавиа" EW-455PA, который направлялся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Белгородской областью. Что именно произошло на борту лайнера, пока неизвестно, но авиадиспетчеры сообщают об ошибке 7700 (авария или другая нештатная ситуация).

По сведениям "Интерфакса", пилоты запросили экстренную посадку в Воронеже, получили согласие, но затем резко развернули самолёт и направили его на Москву. По предварительным данным, посадка будет совершена в Домодедово.

По информации ТАСС, на борту находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа.

По данным FlightRadar, самолёт находится над Тульской областью и летит с постоянным изменением высоты - то снижается, то набирает. Нештатная ситуация произошла спустя час после вылета, а борт находится в воздухе около двух часов.

Лайнеры "Белавиа" для перелётов в Турцию использую воздушное пространство России после скандала с экстренной посадкой борта RyanAir в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.