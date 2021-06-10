Пятиэтажка рухнула на остановку в Корее

В южнокорейском городе Кванджу во время сноса пятиэтажного здания произошла ошибка - строение рухнуло на остановку общественного транспорта, где автобус высаживал людей. Известно о девяти погибших и десятках раненных.

Рабочие, которые занимались сносом здания, за несколько минут до трагедии разбежались в разные стороны и перекрыли движение по пешеходному переходу. Несмотря на это, автобус подъехал к остановке как раз в тот момент, когда пятиэтажка рухнула.

Расследование инцидента проводит специальная комиссия, которой предстоит выяснить, почему не были предприняты меры безопасности.