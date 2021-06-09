Мужчина, расстрелявший приставов в Адлере, дал первые показания

60-летний Вартан Кочьян рассказал, что стало причиной конфликта с судебными приставами в Адлере. Мужчина проживал в доме, который находился в гаражном кооперативе.

В Сочи и других южных городах распространены так называемые "жилые гаражи". В таких постройках на первом этаже находится гараж, а выше надстраиваются жилые комнаты. Встречаются даже четырёхэтажные постройки.

В 2018 году в таком кооперативе случился большой пожар. Погибли тогда десять человек, в том числе один ребёнок. После этого власти признали постройки незаконными, а суды выносили постановления о сносе.

С таким постановлением утром к Кочьяну пришли приставы. По словам 60-летнего мужчины, в этих домах он живёт с четырёх лет. Стрелок заявил, что его "просто довели", не разрешая оформить землю и постройку.

"Говорили "нельзя", потом власть поменялась. Не всё продаётся — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год и я не жалею, что сделал", — заявил Кочьян.

Житель Адлера обвинил власти в том, что "им мало денег". По его словам, никто не пришёл, чтобы поговорить с народом.

"Хотя бы сказали… 48 квартир, давайте наведём порядок. Сделаем стоянку, детскую площадку. Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки. Всё им мало денег. Пусть их родители плачут теперь", — сказал Кочьян.

Мужчина также сказал, что предлагал одному из приставов пообщаться с адвокатом, но тот отказался. После этого Кочьян решил "разговаривать по-другому".