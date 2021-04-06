Жизнь продавщицы спас обычный кулон

В подмосковном Клину продавщица продуктового магазина чудом осталась жива после нападения грабителя. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Злоумышленник в маске ворвался в магазин и, угрожая пистолетом, потребовал выручку. При этом он воспользовался своим оружием и выстрелил в сторону продавщицы, сообщили в региональном ГУ МВД.
"Однако пуля попала в кулон потерпевшей, висевший у неё на шее, и отскочила, тогда правонарушитель схватил деньги и скрылся", — пояснили в ведомстве.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Из кулона жещнины они изъяли пулю. Чуть позже экспертиза установила, что такие снаряды-шарики используются в пневматическом оружии.
По камерам удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Он задержан. Заведено дело о разбое.
Также установлено, что мужчина вместе с напарником ограбил квартиру в этом же районе. Проникнув в неё через окно, злоумышленники похитили телевизор и телефон. Полиция разыскивает второго участника преступления.
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