Экс-депутата Народного собрания Дагестана осудили на длительный срок

Бывшего депутата Народного собрания Дагестана приговорили к длительному заключению по делу о коррупции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда столицы, Раджаба Абдулатипова признали виновным в коррупции и мошенничестве и приговорили его к 12 годам колонии строгого режима.

"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 22 марта 2021 года Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание (в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ) в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки в сумме 8 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Известно, что Абдулатипова задержали осенью 2018 года, его обвинили в получении крупной взятки и особо крупном мошенничестве.