В Калининграде женщина трижды за полгода переводила деньги мошенникам

68-летняя жительница Калининграда через один и тот же банкомат три раза переводила свои средства мошенникам. В июле 2020 года женщина перевела 400 тысяч. Тогда её остановил очевидец, который заподозрил неладное.

В декабре прошлого года калининградка опять стала жертвой мошенников на такую же сумму. Недавно женщина снова стала жертвой обмана. Уже на 620 тысяч рублей. Общий ущерб составил 1 млн 400 тысяч рублей.

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщили в пресс — службе УМВД России по Калининградской области.

"Аферисты звонили потерпевшей на мобильный телефон и представлялись полицейскими. Сообщали, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного доступа к её банковскому счету и необходимо спрятать деньги в "безопасные" ячейки. Мошенники требовали неукоснительно выполнить инструкции сотрудника банка, который должен будет с ней связаться в ближайшее время. Когда калининградке позвонил напарник мошенника и представился сотрудником банка, женщина выполнила все его указания", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.