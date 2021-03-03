Военнослужащая покончила с собой на территории Запорожской АЭС

Военнослужащая Национальной гвардии Украины покончила с собой на территории Запорожской АЭС.

Как сообщает издание riafan. ru, трагедия произошла в Энергодаре. Установлено, что женщина проходила военную службу в воинской части 3042 Национальной гвардии Украины, военнослужащие которой занимаются охраной Запорожской атомной электростанции. Тело погибшей обнаружили на её посту.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия. Работает оперативно-следственная группа.