В США из-за аномального холода и снегопадов погибли 34 человека. Непогода обрушилась на несколько шатов.
Как сообщает издание regnum.ru, наибольшее число погибших в результате неблагоприятных погодных явлений зафиксировано в Техасе, там погибли 20 человек. В большинстве случаев люди погибали из-за переохлаждения либо при попытке согреться во время отключения электроэнергии при помощи плит, каминов или в работающих автомобилях.
Отмечается, что в настоящее время из-за снежной бури в Техасе без электроснабжения по-прежнему остаются около 300 тысяч человек.
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