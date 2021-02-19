Из-за морозов и снежных бурь в США погибли 34 человека

В США из-за аномального холода и снегопадов погибли 34 человека. Непогода обрушилась на несколько шатов.

Как сообщает издание regnum.ru, наибольшее число погибших в результате неблагоприятных погодных явлений зафиксировано в Техасе, там погибли 20 человек. В большинстве случаев люди погибали из-за переохлаждения либо при попытке согреться во время отключения электроэнергии при помощи плит, каминов или в работающих автомобилях.

Отмечается, что в настоящее время из-за снежной бури в Техасе без электроснабжения по-прежнему остаются около 300 тысяч человек.