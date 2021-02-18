В Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов с углём

В Амурской области с рельсов сошли 25 вагонов с углём. Из-за происшествия затруднено движение поездов.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Сковородинском районе. Изначально сообщалось о том, что сошли с рельсов 13 вагонов, однако позже в МЧС уточнили, что на самом деле сошли 25 вагонов.

"На станции Ангарич Сковородинского района произошёл сход, по уточненной информации, 25 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", — цитирует агентство пресс-службу регионального управления МЧС.

Из-за произошедшего задержаны поезда Владивосток — Омск и Самара — Владивосток. Кроме того, вероятно, будут задержаны поезда Тында — Хабаровск, Владивосток — Москва.

На место аварии направлены восстановительные поезда.