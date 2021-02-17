Школьница нанесла бабушке 10 ударов ножом за разговоры по телефону

В Москве 11-летняя школьница нанесла бабушке 10 ножевых ранений из-за разговоров по телефону.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл 13 февраля. Ранее девочка неоднократно высказывала бабушке, которая проживает в квартире с семьёй школьницы, претензии из-за разговоров по телефону, так как пожилая женщина обсуждала родственников со своими подругами.

В один из выходных дней бабушка и внучка остались в квартире одни. Девочка вошла в комнату женщины и нанесла ей не менее 10 ударов ножом. Обороняясь потерпевшая вытолкнула школьницу за дверь и заперлась в своей комнате, выкрикивая, что вызовет полицию. Тогда девочка расплакалась.

Позже с работы вернулась мать ребёнка и провела со школьницей серьёзную беседу. Пенсионерка в настоящее время лечится дома. Пострадавшая хочет, чтобы с ребёнком провёл беседу участковый.

Отмечается, что девочка учится хорошо, ранее агрессивного поведения за ней замечено не было.