В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального

После оглашения приговора Алексею Навальному его сторонники вышли на улицы. Для некоторых участников несогласованная "прогулка" закончилась административным арестом.

Вечером 2 февраля судья Симоновского суда Москвы удовлетворила представление ФСИН о замене условного срока реальным Алексею Навальному. Причиной стали многочисленные нарушения уголовно-исполнительного законодательства условно осуждённым. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах сторонники блогера вышли на несогласованную акцию протеста. Сотрудники правоохранительных органов северной столицы задержали несколько десятков активистов, мешавших движению автомобилей и пешеходов.

"Во Фрунзенский районный суд поступило 50 материалов в отношении участников несогласованного мероприятия 2 февраля, из них назначено 24 административных ареста и 26 штрафов", — сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В общей сложности было назначено 38 арестов. Одно дело прекращено, 41 дело ещё находится на рассмотрении, 15 дел вернулись в полицию. Один активист угодил на исправительные работы, остальные отделались штрафами, сообщает РИА Новости.