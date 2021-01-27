В Иркутске троллейбус насмерть сбил молодого человека. По факту произошедшего проводится проверка.
Как сообщает издание irk. ru, трагедия произошла утром 27 января. По предварительным данным, 18-летний молодой человек переходил проезжую часть в неположенном месте, в результате чего попал под колёса троллейбуса. От полученных повреждений местный житель скончался.
На место происшествия для установления обстоятельств произошедшего прибыли сотрудники ГИБДД. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
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