Троллейбус насмерть сбил молодого человека в Иркутске

В Иркутске троллейбус насмерть сбил молодого человека. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает издание irk. ru, трагедия произошла утром 27 января. По предварительным данным, 18-летний молодой человек переходил проезжую часть в неположенном месте, в результате чего попал под колёса троллейбуса. От полученных повреждений местный житель скончался.

На место происшествия для установления обстоятельств произошедшего прибыли сотрудники ГИБДД. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.