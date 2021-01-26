Годовалая девочка отравилась наркотиками в Ленинградской области

В Ленобласти годовалая девочка отравилась синтетическим наркотиком. В полицию обратились медики.

Как сообщает издание nsn. fm, инцидент произошёл в городе Никольском. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии после отравления опиоидным наркотиком.

В правоохранительные органы обратились медики, которые сообщили о диагнозе девочки полицейским. Мать ребёнка рассказала, что дочке стало плохо 24 января, после этого женщина сразу обратилась за помощью врачей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.