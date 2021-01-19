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Крымского фермера будут судить за похищение подростка

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Крыму будут судить фермера, который похитил 15-летнего подростка и требовал с его родственников выкуп за свободу мальчика.

Крымского фермера будут судить за похищение подростка

Как сообщает издание forpostsevastopol. ru, инцидент произошёл в мае прошлого года. Нетрезвый фермер объезжал свои поля и увидел подростка с металлоискателем. Угрожая несовершеннолетнему охотничьим ножом, мужчина отобрал у него телефон и усадил в свою машину, а затем отвёз к тёте подростка, у которой он гостил. С родственницы ребёнка фермер потребовал 120 тысяч рублей за его свободу, а в телефонном разговоре с родителями пленника поднял цену до двух миллионов. После этого он увёз несовершеннолетнего на сельхозбазу, где удерживал и заставлял работать.

В итоге фермера задержали сотрудники регионального управления ФСБ, он был помещён под стражу. В ближайшее время уголовное дело в отношении мужчины будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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