Кондуктор высадила ребёнка из автобуса, несмотря на мороз

В Кировской области кондуктор высадила ребёнка из автобуса из-за того, что он не смог оплатить проезд.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл днём 11 января в автобусе, следовавшем по маршруту Киров-Чепецк-Киров. Ребёнок попытался оплатить проезд, но из-за проблем с банковской картой не смог этого сделать. Тогда кондуктор высадила его из транспортного средства на трассе, несмотря на сильный мороз.

Ребёнок сел в следующий автобус, где за него заплатила неравнодушная пассажирка.

В настоящее время по поручению прокурора области Андрея Оборока проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям ответственных лиц.