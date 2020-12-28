В одном из турецких отелей обнаружили мёртвым туриста из России. Тело мужчины обнаружила его спутница.
Как сообщает издание news. ru, инцидент произошёл в Анталье. Подруга покойного рассказала, что они прилетели в Турцию на отдых на два дня, а вечером перед происшествием употребляли алкоголь.
Причина смерти россиянина на данный момент не установлена. В качестве версий рассматривается отравление алкоголем и осложнения после коронавируса.
Отмечается, что за два последних месяца от отравления алкоголем в Турции погибло около сотни человек.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.