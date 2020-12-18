Мужчина убил супругу, с которой находился в процессе развода

В Нижнем Новгороде местный житель убил свою супругу, а затем сам свёл счёты с жизнью.

Как сообщает издание news-r.ru, трагедия произошла днём 18 декабря.

Между 40-летним мужчиной и его 37-летней супругой случился конфликт, в ходе которого мужчина произвёл несколько выстрелов в жену. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого мужчина свёл счёты с жизнью.

Установлено, что супруги находились в бракоразводном процессе и на момент инцидента вместе не жили.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.