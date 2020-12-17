Сильное землетрясение произошло на юго-западе Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло в юго-западных провинциях Турции.

Как сообщает издание riafan.ru, эпицентр стихии находился в Эгейском море на глубине примерно 5,5 километров. Государственное Управление по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций зафиксировало подземные толчки в 16:36 по местному времени.

Отмечается, что колебания земной поверхности ощущались и в туристических районах страны. В настоящее время о жертвах и разрушениях информации нет.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что очередное землетрясение произошло на Байкале.