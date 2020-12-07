Школьник случайно убил себя во время онлайн-урока в Zoom

В США 11-летний школьник случайно совершил самоубийство во время онлайн-урока в сервисе Zoom.

Как сообщает портал sm.news, во время урока у ученика были отключены звук и изображение, поэтому преподаватель и одноклассники погибшего не могли видеть, чем он занят.

Параллельно, в онлайн-классе была и сестра мальчика, которая находилась в соседней комнате. Она услышала выстрел, прибежала в комнату брата, после чего связалась с учителем и попросила его вызвать медика. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось.

По первоначальной версии полицейские полагали, что школьник ушёл из жизни намеренно, однако позже родители мальчика и шериф подтвердили, что самоубийство произошло случайно.