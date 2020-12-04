Под Иркутском ночью мужчина разгромил поселковую библиотеку

В Иркутской области местный житель ночью разгромил поселковую библиотеку. Об инциденте узнали из мониторинга соцсетей.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в посёлке Сосновом Братского района. О происшествии рассказал в соцсетях глава района Александр Дубровин.

Чиновник отметил, что вандал проник в помещение через разбитое окно, разнес стеллажи с книгами и перевернул мебель.

Отмечается, что в МВД об инциденте узнали из мониторинга соцсетей.

Портал weacom. ru сообщает, что в настоящее время задержан 25-летний подозреваемый. Известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

По факту произошедшего проводится проверка.