В Иркутской области местный житель ночью разгромил поселковую библиотеку. Об инциденте узнали из мониторинга соцсетей.
Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в посёлке Сосновом Братского района. О происшествии рассказал в соцсетях глава района Александр Дубровин.
Чиновник отметил, что вандал проник в помещение через разбитое окно, разнес стеллажи с книгами и перевернул мебель.
Отмечается, что в МВД об инциденте узнали из мониторинга соцсетей.
Портал weacom. ru сообщает, что в настоящее время задержан 25-летний подозреваемый. Известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
По факту произошедшего проводится проверка.
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