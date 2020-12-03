В Липецке мужчина натравил бойцовскую собаку на полицейских

Житель Липецка отправился в колонию за то, что натравил на полицейских бойцовскую собаку.

Как сообщает портал runews24. ru, инцидент произошёл 21 ноября. Стражи порядка пытались доставить в отдел полиции 30-летнего ранее судимого мужчину, который находился под административным надзором. Не желая ехать, липчанин спустил на полицейских бойцовского пса. В итоге здоровью силовиков был причинён лёгкий вред.

Через несколько дней злоумышленник переехал и не сообщил об этом в полицию, хотя обязан был это сделать.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы. Кроме того, осуждённый выплатит пострадавшим компенсацию.