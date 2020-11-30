В Калининградской области электричка насмерть сбила мужчину

В Калининградской области местного жителя насмерть сбила электричка. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла вблизи железнодорожной станции Луговое-Новое. В ночное время 38-летний мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист приближающейся электрички подал громкие звуковые сигналы, на которые мужчина не отреагировал. Также машинист предпринял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.