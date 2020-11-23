Пьяная вечеринка подростков закончилась поножовщиной

В Ялте пьяная вечеринка подростков закончилась трагедией: 17-летний подросток зарезал знакомого.

Как сообщает "Московский комсомолец", подростки находились в гостях у общей знакомой, распивали спиртное. Во время застолья возник конфликт, в ходе которого 17-летний парень ударил своего приятеля ножом в грудь. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

Правоохранители задержали нападавшего. Он признал свою вину, его заключили под стражу.

Отмечается, что ранее подросток уже был судим за оскорбление представителя власти.