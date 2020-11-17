Глава родительского комитета школы устроила травлю одноклассницы дочери

В Кисловодске глава школьного родительского комитета устроила травлю одноклассницы своей дочери.

Как сообщает lenta.ru, инцидент произошёл в Кисловодске. Женщина издевалась над девочкой в переписках в чатах и при личных встречах. Председательница родительского комитета угрожала школьнице, требовала удалить её из чатов, рассказывала, как хочет схватить её за косы, обрезать волосы и облить зелёнкой.

Конфликт дошёл до того, что из-за него жертва травли в октябре пыталась свести счёты с жизнью. Девочка выжила, а с подозреваемой теперь работают правоохранители.

Отмечается, что незадолго до случившегося женщина также стала травить ещё одного ученика — одноклассника пострадавшей школьницы, который вступился за неё.