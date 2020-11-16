В Омской области полицейского обвиняют в фальсификации доказательств

В Омской области участкового уполномоченного полиции подозревают в фальсификации доказательств.

Как сообщает 12-kanal.ru, установлено, что полицейский привлёк к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения местного жителя.

Однако, проверка показала, что доказательства по делу были фальсифицированы: указанные в качестве понятых люди сообщили, что никак подписей не ставили и при задержании не присутствовали. Кроме того, привлечённый к ответственности гражданин рассказал, что пьян не был, медосвидетельствование не проходил и протокол не подписывал.

В итоге, прокурор Горьковского района направил протест по данному административному делу, который был удовлетворён.

Сообщается, что участковый был уволен по отрицательным мотивам. Расследование дела в отношении него продолжается.