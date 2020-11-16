В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

В Иркутской области для борьбы с обледенением дороги трассу посыпали песком. Позже в нём обнаружили человеческие останки.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в городе Киренске. Местные жители 13 ноября в соцсетях сообщили, что в песке, которым посыпана дорога, есть человеческие кости и череп.

Сообщением об инциденте заинтересовалась полиция: правоохранители проверяют, где и на каком основании подрядная организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки дороги. По некоторым данным, песок мог быть взят с территории старого городского кладбища.